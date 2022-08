Atletica, infortunio Jacobs: riacutizzazione del fastidio al polpaccio (Di venerdì 19 agosto 2022) In un comunicato ufficiale, la Fidal ha voluto fare il punto della situazione legata a Marcell Jacobs, che stamattina non ha partecipato alle batterie della staffetta 4×100 (che non ha centrato il pass per la finale) per via di un problema fisico. Come sottolinea la federazione, l’oro europeo e olimpico sui 100 metri, aveva già espresso perplessità per la richiesta di disputare le batterie insieme al suo staff, temendo un rischio immotivato, ma si era reso disponibile. Poco prima di iniziare a gareggiare, però, durante il riscaldamento si è evidenziato un riacutizzarsi del fastidio avvertito giorni prima, per cui è stato necessario escludere definitivamente l’utilizzo del fuoriclasse: “A seguito di un confronto avvenuto nel pomeriggio di oggi con la Direzione tecnica, su richiesta del presidente Stefano Mei, la Federazione esprime il proprio ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) In un comunicato ufficiale, la Fidal ha voluto fare il punto della situazione legata a Marcell, che stamattina non ha partecipato alle batterie della staffetta 4×100 (che non ha centrato il pass per la finale) per via di un problema fisico. Come sottolinea la federazione, l’oro europeo e olimpico sui 100 metri, aveva già espresso perplessità per la richiesta di disputare le batterie insieme al suo staff, temendo un rischio immotivato, ma si era reso disponibile. Poco prima di iniziare a gareggiare, però, durante il riscaldamento si è evidenziato un riacutizzarsi delavvertito giorni prima, per cui è stato necessario escludere definitivamente l’utilizzo del fuoriclasse: “A seguito di un confronto avvenuto nel pomeriggio di oggi con la Direzione tecnica, su richiesta del presidente Stefano Mei, la Federazione esprime il proprio ...

