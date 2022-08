Atletica, Europei Monaco 2022: tutti i risultati di venerdì 19 agosto (Di venerdì 19 agosto 2022) Tutto pronto per la quinta giornata degli Europei di Atletica leggera 2022, in programma a Monaco: ecco i risultati di oggi, venerdì 19 agosto. L’Italia proverà ad incrementare il bottino di medaglie: fari puntati soprattutto sulla finale dei 200 metri con il campione olimpico Filippo Tortu. Di seguito, i risultati di oggi con tutte le medaglie e i piazzamenti degli italiani. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO risultati venerdì 19 agosto 10.00 4×100 uomini – Batterie 10.00 Giavellotto uomini – Qualificazioni 10.05 Salto in alto donne – Qualificazioni 10.25 4×100 donne – Batterie 10.50 800 metri donne – Semifinali 11.10 4×400 ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) Tutto pronto per la quinta giornata deglidileggera, in programma a: ecco idi oggi,19. L’Italia proverà ad incrementare il bottino di medaglie: fari puntati soprattutto sulla finale dei 200 metri con il campione olimpico Filippo Tortu. Di seguito, idi oggi con tutte le medaglie e i piazzamenti degli italiani. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO1910.00 4×100 uomini – Batterie 10.00 Giavellotto uomini – Qualificazioni 10.05 Salto in alto donne – Qualificazioni 10.25 4×100 donne – Batterie 10.50 800 metri donne – Semifinali 11.10 4×400 ...

