Atletica | Europei Monaco 2022 | Italia eliminata nella 4X100 dopo il ricorso e le polemiche

L'Italia centra l'accesso in finale nella 4×100 maschile agli Europei di Atletica in svolgimento a Monaco. Anzi no. Il quartetto azzurro composto da Lorenzo Patta, Wanderson Polanco, Matteo Melluzzo e Chituru Ali ha chiuso al quinto posto la propria batteria ma è stato ripescato con il crono di 39?02, settimo crono complessivo. Ma incredibilmente la Turchia ha avanzato una protesta per un danneggiamento ricevuto nel corso di un cambio della 4×100 maschile. La protesta è stata accolta dal Video referee, e per questo ai turchi è stato accordato di correre da soli facendo segnare il tempo di 38.98, quattro centesimi in meno dell'Italia ed escludendo dunque i campioni olimpici dall'atto finale Il tutto anche per il forfait dell'ultimo minuto di Marcell Jacobs.

