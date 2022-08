Atletica | Europei | Elena Vallortigara in finale nel salto in alto

(Di venerdì 19 agosto 2022) Monaco, 19 ago. - (Adnkronos) - Basta la misura di 1,87 per conquistare laeuropea deline fra le tredici atlete che vanno avanti c'è. Sulla pedana bagnata dalla pioggia l'azzurra, a un mese esatto dal bronzo mondiale di Eugene, piazza tre salti riusciti in successione: dalla quota iniziale di 1,78 al secondo tentativo (dopo un'incertezza in avvio, senza staccare) passando per 1,83 e 1,87 entrambe valicate alla prima prova. Appuntamento alle 19.05 di domenica sera. Si ferma invece l'avventura europea di Erika Furlani, che salta subito 1,78 per poi commettere tre errori a 1,83.

Obiettivo raggiunto per la staffetta 4x100 azzurra, che agli Europei di atletica leggera in corso a Monaco di Baviera ha conquistato l'accesso alla finale. Nel quartetto arrivato quinto in batteria (settimo tempo complessivo di 39''02) composto da Patta. Nonostante un infortunio che l'ha limitata, Sveva Gerevini riesce a chiudere positivamente gli Europei di Monaco di Baviera. Si è infatti piazzata undicesima nell'eptathlon ottenendo però il nuovo record.