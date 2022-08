Atletica: Europei, Elena Bellò fuori in semifinale negli 800 metri (Di venerdì 19 agosto 2022) Monaco, 19 ago. - (Adnkronos) - Elena Bellò esce di scena in semifinale negli 800 metri ai campionati Europei di Monaco di Baviera. L'azzurra corre con una tattica diversa rispetto alla batteria e nel primo giro si mette in posizione di controllo nel cuore del gruppo anziché in testa a tirare. Quando si accendono le polveri, l'azzurra non trova lo spunto per inserirsi nelle posizioni che contano ed è sesta nella sua semifinale in 2'01"67, a mezzo secondo dal terzo posto che le avrebbe dato la qualificazione. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Monaco, 19 ago. - (Adnkronos) -esce di scena in800ai campionatidi Monaco di Baviera. L'azzurra corre con una tattica diversa rispetto alla batteria e nel primo giro si mette in posizione di controllo nel cuore del gruppo anziché in testa a tirare. Quando si accendono le polveri, l'azzurra non trova lo spunto per inserirsi nelle posizioni che contano ed è sesta nella suain 2'01"67, a mezzo secondo dal terzo posto che le avrebbe dato la qualificazione.

