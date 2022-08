Atletica europei 2022 | Italia fuori dalla finale della 4×100

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x2,??x1,??x3 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo: ??x3,??x5,??x… - Agenzia_Ansa : Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro agli Europei di atletica leggera a Monaco di Baviera. L'olimpionico si… - sportface2016 : +++GIANMARCO #TAMBERI SUL TETTO D'EUROPA: MEDAGLIA D'ORO AGLI EUROPEI DI #MONACO. ANCORA TRIPUDIO AZZURRO+++ #Atletica - EllisM_ : RT @Eurosport_IT: ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x2,??x1,??x3 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo: ??x3,??x5,??x4 ?????… - gio_carosella : RT @Eurosport_IT: Dopo un anno alcune cose non sono cambiate! ???????? ???? Olimpiadi Tokyo 2020 ?? 100m - Jacobs ?? salto in alto - Tamberi… -

Accolta la protesta turca per un danneggiamento. L'olimpionico e campione d'europa non aveva disputato la semifinale. Al momento non si conosce il motivo del suo ...Brutte notizie in casa Italia aglidia Monaco. La staffetta 4×100 infatti è stata beffata ed eliminata dalla finale da parte della Turchia che ha vinto il ricorso fatto per essere stata danneggiata nelle batterie. La ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Un’ingiustizia, una beffa senza precedenti: l’Italia è stata esclusa dalla finale della 4×100 agli Europei di atletica in corso a Monaco. Ecco quel che è successo: la Turchia, già eliminata, ha presen ...