Atletica, Elena Vallortigara vola in finale agli Europei: alto con scioltezza, caccia alle medaglie. Eliminata Furlani (Di venerdì 19 agosto 2022) Elena Vallortigara si è qualificata con scioltezza alla finale del salto in alto agli Europei 2022 di Atletica leggera. L’azzurra ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo di domenica sera a Monaco, dimostrando un’ottima condizione di forma dopo aver conquistato la medaglia di bronzo un mese fa ai Mondiali. La 30enne veneta ha controllato la situazione su una pedana colpita dalla pioggia e in una condizione climatica più vicina all’autunno che all’estate. Alla nostra portacolori è bastato superare 1.87 alla prima prova, in chiusura di un cammino incominciato con un nullo alla quota d’entrata di 1.78 (è passata direttamente sotto l’asticella, non ha abbozzato il tentativo) e poi passato per un comodo 1.83. Tra un ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022)si è qualificata conalladel sin2022 dileggera. L’azzurra ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo di domenica sera a Monaco, dimostrando un’ottima condizione di forma dopo aver conquistato la meda di bronzo un mese fa ai Mondiali. La 30enne veneta ha controllato la situazione su una pedana colpita dalla pioggia e in una condizione climatica più vicina all’autunno che all’estate. Alla nostra portacolori è bastato superare 1.87 alla prima prova, in chiusura di un cammino incominciato con un nullo alla quota d’entrata di 1.78 (è passata direttamente sotto l’asticella, non ha abbozzato il tentativo) e poi passato per un comodo 1.83. Tra un ...

OA_Sport : Elena Bellò parla non soltanto della sua eliminazione in semifinale negli 800 agli Europei di atletica, ma anche di… - OA_Sport : Atletica: niente da fare per Elena Bellò, che non va oltre la semifinale europea degli 800 metri - DaGfvip : Elena Bello una delle tante azzurre/i che arriva all’evento più importante dell’anno non in forma e gareggia molto… - elena_ele6 : RT @secesecs: 'il nuoto e l'atletica hanno dimostrato che l'Italia è un paese magnifico' BRAVO GIMBO, IO DICO SÌ #Munich2022 - elena_ele6 : RT @Kingmarra18: L'atletica italiana sta vivendo uno dei migliori periodi di sempre, grazie ai due campioni #MarcellJacobs e #tamberi. Manc… -