Atletica | Elena Bellò | “Ieri ho pagato una forte ansia | mai ero stata così competitiva E anche oggi non mi è andata così bene”

Elena Bellò non riesce a raggiungere la finale degli 800 metri agli Europei di Monaco di Baviera. L'azzurra ha chiuso sesta la propria semifinale questa mattina all'Olympiastadion, finendo così la propria avventura continentale. Queste le sue parole alla Rai: "E' stata comunque una stagione lunga, di crescita. Questo era un obiettivo molto grande per me: Ieri ho pagato una forte ansia perché non mi era mai capitato di essere così competitiva. oggi nemmeno mi è andata così bene".

