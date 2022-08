(Di venerdì 19 agosto 2022) «B.C. comunica l’acquisto a titolo definitivo dall’Udinese del calciatore Brandon». Così il club nerazzurro ha annunciato l’acquisto del laterale, che lascia l’Udinese dopo una stagione e dopo aver esordito anche nella Serie A 2022/23 con la maglia bianconera. Alla prima giornata di campionato, infatti, il giocatore è sceso in campo per affrontare il L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

calsciomercato : ? UFFICIALE | Brandon Soppy è un nuovo giocatore dell’Atalanta, arriva dell’Udinese per 10M€ bonus inclusi. Contrat… - glooit : Atalanta: è ufficiale l'acquisto di Soppy dall'Udinese leggi su Gloo - serieAnews_com : L'#Atalanta ufficializza l'acquisto di #Soppy dall'#Udinese: ora #Hateboer e #Maehle rischiano la cessione ??… - semprefede : RT @CalcioFinanza: #Atalanta, ufficiale #Soppy: sfiderà per la seconda volta il #Milan nel giro di una settimana. Le cifre dell'accordo htt… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Atalanta, ufficiale Soppy: sfiderà ancora il Milan: «Atalanta B.C. comunica l’acquisto a titol… -

...ore 10.30 con Cagliari - Torino disponibile su Diretta Solocalcio oltre che APP e sito... Domenica 21 agosto invece alle 14.30 in campo Empoli econ diretta sul 60 DTT così come alle ...Commenta per primo L'ha ufficializzato attraverso i propri canali social e il proprio sito web di aver completato l'acquisto di Brandon Soppy dall'Udinese. IL COMUNICATO -B. C. comunica l'acquisto a titolo definitivo dall'Udinese del calciatore Brandon Soppy. Nato il 21 febbraio 2002 ad Aubervilliers, in Francia, è un esterno destro di piede che abbina ...« Atalanta B.C. comunica l’acquisto a titolo definitivo dall’Udinese del calciatore Brandon Soppy ». Così il club nerazzurro ha annunciato l’acquisto del laterale, che lascia l’Udinese dopo una stagio ...Calciomercato Atalanta news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione. Possibile lo scambio con Under oppure con Reguilon.