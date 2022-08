TuttoFanta : ??UFFICIALE #UDINESE: Ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Brandon #Soppy all’… - cmdotcom : #Atalanta, UFFICIALE: colpo #Soppy, disponibile per il Milan - DIRETTADCM : ??UFFICIALE ?? Brandon #Soppy è un nuovo giocatore dell’#Atalanta! ?? Nelle casse dell’#Udinese 9 milioni di euro più… - MonicaTox69 : Ufficiale la cessione di Soppy all'Atalanta - Atalantinicom : #Atalanta - Ufficiale: Soppy all’Atalant... -

Virgilio Sport

Nuovo Fantacampionato, il Fantadi Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! La Classifica ... e molto probabilmente convocato anche da Gasperini per- Milan di domenica sera a Bergamo. A ...Dopo l'annuncioatteso per oggi, convocazione certa anche per il nuovo acquisto Soppy. Atalanta: ufficiale Soppy dall'Udinese IL COMUNICATO - Atalanta B.C. comunica l’acquisto a titolo definitivo dall’Udinese del calciatore Brandon Soppy. Nato il 21 febbraio 2002 ad Aubervilliers, in Francia, è un esterno destro di piede che ...La prima squadra alla quale i rossoneri faranno visita è l'Atalanta di Giampiero Gasperini. Si giocherà il 21 agosto, sarà l'ottava volta nella storia del Milan. Solo una volta però fu per una partita ...