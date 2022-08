Assunzioni ATAC, cercasi autisti per trasporto pubblico: come candidarsi (Di venerdì 19 agosto 2022) Si cercano nuovi autisti da inserire all’ATAC. E’ stato pubblicato nei giorni scorsi un annuncio di lavoro riguardante la possibilità di diventare conducenti dell’azienda municipalizzata del Comune di Roma. Per la presentazione delle candidature c’è tempo fino a settembre. Offerte di lavoro ATAC La procedura e l’iter dell’eventuale assunzione seguirà degli step. Soltanto chi arriverà alla fine del percorso selettivo potrà essere inserito presso l’azienda. L’annuncio è gestito dall’Agenzia per il lavoro Generazione Vincente e punta a rendere effettivo l’avvio del rapporto di lavoro in somministrazione entro il 30 settembre 2022. La posizione ricercata è quella professionale di “operatore di esercizio par. 140 ex CCNL Autoferrotranvieri con orario di lavoro 39h settimanali”. come funziona la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 agosto 2022) Si cercano nuovida inserire all’. E’ stato pubblicato nei giorni scorsi un annuncio di lavoro riguardante la possibilità di diventare conducenti dell’azienda municipalizzata del Comune di Roma. Per la presentazione delle candidature c’è tempo fino a settembre. Offerte di lavoroLa procedura e l’iter dell’eventuale assunzione seguirà degli step. Soltanto chi arriverà alla fine del percorso selettivo potrà essere inserito presso l’azienda. L’annuncio è gestito dall’Agenzia per il lavoro Generazione Vincente e punta a rendere effettivo l’avvio del rapporto di lavoro in somministrazione entro il 30 settembre 2022. La posizione ricercata è quella professionale di “operatore di esercizio par. 140 ex CCNL Autoferrotranvieri con orario di lavoro 39h settimanali”.funziona la ...

CorriereCitta : Assunzioni ATAC, cercasi autisti per trasporto pubblico: come candidarsi - Carlogiovixxx : @Storace Ricordo le assunzioni del camerata Alemanno all'atac - MercurioPsi : RT @TuttoSuRoma: #Roma, Atac senza conducenti: servono 200 autisti entro fine settembre - vihysaz2zw : La buona gestione di #gualtieri a #roma. Assunzioni facili in #atac. Mai più #pd! - TuttoSuRoma : #Roma, Atac senza conducenti: servono 200 autisti entro fine settembre -