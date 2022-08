Asia Argento esce allo scoperto: chi è il suo nuovo "baby" fidanzato (Di venerdì 19 agosto 2022) L'attrice si è mostrata sui social network in compagnia del lottatore Michele Martignoni, confermando le voci che la volevano di nuovo innamorata Leggi su ilgiornale (Di venerdì 19 agosto 2022) L'attrice si è mostrata sui social network in compagnia del lottatore Michele Martignoni, confermando le voci che la volevano diinnamorata

ItaliaTeam_it : Un’altra medaglia per Asia D’Amato a #Munich2022! Argento al volteggio, la ginnasta #ItaliaTeam si è tuttavia inf… - Coninews : ASIA D'ARGENTO! ?? A #Munich2022 Asia D'Amato si prende la seconda piazza al volteggio. Applausi e un grande in boc… - Eurosport_IT : Asia conquista la medaglia d'Argento ?????? L'azzurra si infortuna alla caviglia ed è costretta ad andare in ospedale… - IOdonna : L'attrice ha pubblicato alcuni scatti della sua vacanza insieme a Michele Martignoni: è nato un amore? - MediasetTgcom24 : Asia Argento torna a sorridere insieme a Michele Martignoni #giugno #annalou #25130572 #morgan #annaloucastoldi -