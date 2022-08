Ascolti TV 18 agosto 2022 | Reazione a Catena convince e Sei Sorelle delude

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 19 agosto 2022) Nell'intera giornata di ieri 18, glitv sono stati abbastanza discreti. Nel Prime Time di Rai 1 ha preso il via il ciclo 'Purché finisca bene' mentre su Rai 2 non è mancata la gara degli Europei di atletica leggera. Nel pomeriggio la Rai 'piange' l'insuccesso di Sei, che durante questa calda stagione ha convinto meno persone di quanto sperato. Al contrario, Mediaset dilaga con le sue nuove soap Terra Amara e Un altro domani. Almeno per quanto riguardano i game show, il trono è tutto di Marco Liorni. Ancora una voltaha fatto incetta di audience ed ha celebrato un piccolo trionfo.TV 18Prime Time, bene Rai 1 e Rai 2 con la fiction e l'atletica leggera Rai 1 ha trasmesso la fiction ‘Purché ...