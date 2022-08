Arriva l’autunno e niente sarà più come prima, ma l’Italia non lo sa (Di venerdì 19 agosto 2022) Chi era adolescente o poco più nella seconda metà degli anni ’60, ricorderà che anche allora un conflitto scosse per molto tempo il mondo. Fu la guerra che combatterono gli Usa in Vietnam a fianco della popolazione della parte Sud contro quella del Nord, di cui fu alleata l’Urss. Per tentare di venire fuori da quel pantano di morte e distruzione, fu deciso di istituire un tavolo di negoziazione a Parigi, al quale si sarebbero dovuti sedere, oltre ai rappresentanti delle parti interessate, anche quelli dei paesi alleati. Il servizio che ogni sera veniva riportato nei telegiornali della Rai, al tempo unica emittente, era sempre lo stesso, come il commento: si vedevano berline scure, per la precisione Citroen DS, che scaricavano davanti alla sede della conferenza i delegati e il commento, laconico, fu a lungo sempre lo stesso, cioè che non si riscontravano progressi. ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 19 agosto 2022) Chi era adolescente o poco più nella seconda metà degli anni ’60, ricorderà che anche allora un conflitto scosse per molto tempo il mondo. Fu la guerra che combatterono gli Usa in Vietnam a fianco della popolazione della parte Sud contro quella del Nord, di cui fu alleata l’Urss. Per tentare di venire fuori da quel pantano di morte e distruzione, fu deciso di istituire un tavolo di negoziazione a Parigi, al quale si sarebbero dovuti sedere, oltre ai rappresentanti delle parti interessate, anche quelli dei paesi alleati. Il servizio che ogni sera veniva riportato nei telegiornali della Rai, al tempo unica emittente, era sempre lo stesso,il commento: si vedevano berline scure, per la precisione Citroen DS, che scaricavano davanti alla sede della conferenza i delegati e il commento, laconico, fu a lungo sempre lo stesso, cioè che non si riscontravano progressi. ...

Ieolothbrok : ma quando arriva l'autunno - IlTelegrafo : La stampa estera ha scelto l’Isola d’Elba In autunno arriva il premio Gruppo del gusto - lextraweb : 'Arriva l'autunno e puntualmente si chiude: non capisco cosa i commercianti abbiano fatto di male a questo sindaco'… - Sandro5519 : @sbonaccini @severinodieci Ora arriva l'autunno poi l'inverno e ci facciamo quattro risate caro Bonaccini poi vediamo chi è più serio - MartyDreamy : Non la peggior estate ma neanche la migliore. Grazie a dio arriva l'autunno. -