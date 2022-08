Ardea, al via il piano straordinario per la pulizia delle discariche abusive (Di venerdì 19 agosto 2022) Ardea – La stagione estiva e, in particolar modo, il mese di agosto rappresentano per Ardea un periodo in cui aumenta la mole di rifiuti conferiti dalla cittadinanza e dai turisti, così come purtroppo si intensificano i fenomeni di abbandono della spazzatura lungo le strade del territorio. Per questo motivo, al fine di fronteggiare ogni evenienza, l’Amministrazione Comunale – con particolare attenzione del sindaco Maurizio Cremonini, dell’Assessore all’Ambiente Lucia Anna Estero e dell’Ufficio Ambiente – e il gestore dei servizi di igiene urbana hanno predisposto un primo approccio al problema e stanno progettando un piano di controllo e di interventi sul territorio che garantisca adeguata pulizia ad Ardea. In tal senso, su indirizzo del Sindaco, l’Assessore all’Ambiente, il Direttore Esecutivo del ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 19 agosto 2022)– La stagione estiva e, in particolar modo, il mese di agosto rappresentano perun periodo in cui aumenta la mole di rifiuti conferiti dalla cittadinanza e dai turisti, così come purtroppo si intensificano i fenomeni di abbandono della spazzatura lungo le strade del territorio. Per questo motivo, al fine di fronteggiare ogni evenienza, l’Amministrazione Comunale – con particolare attenzione del sindaco Maurizio Cremonini, dell’Assessore all’Ambiente Lucia Anna Estero e dell’Ufficio Ambiente – e il gestore dei servizi di igiene urbana hanno predisposto un primo approccio al problema e stanno progettando undi controllo e di interventi sul territorio che garantisca adeguataad. In tal senso, su indirizzo del Sindaco, l’Assessore all’Ambiente, il Direttore Esecutivo del ...

