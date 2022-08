Approvato il nuovo standard di archiviazione UFS 4.0: ecco le specifiche (Di venerdì 19 agosto 2022) Il comitato JEDEC ha Approvato la specifica UFS 4.0. ecco cosa offre il nuovo standard per l'archiviazione. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 19 agosto 2022) Il comitato JEDEC hala specifica UFS 4.0.cosa offre ilper l'. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

elenabonetti : Questa mattina in seno all’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia abbiamo approvato il “Piano Famiglia”, un piano ch… - RobertoBurioni : Approvato in UK nuovo vaccino “omicron specifico” di Moderna. Dai dati di immunogenicità (gli unici disponibili) st… - TuttoAndroid : Approvato il nuovo standard di archiviazione UFS 4.0: ecco le specifiche - rickyhunter071 : @elio_vito Pensa che invece abbiamo di nuovo il traditore della patria, in un paese serio lo avrebbero processato p… - tigrelt : RT @laperlaneranera: ????Ingerenze???? Golden Power; il Parlamento vota NO Ambasciatore??USA si piomba nell'ufficio, del Sottosegretario #Giorge… -