Anzio, sfonda l’entrata del supermercato per saccheggiarlo: arrestato per la 5ª volta in pochi mesi, ma il giudice lo rimanda a casa (Di venerdì 19 agosto 2022) Ha sfondato la porta d’ingresso del supermercato Deco’ di via Valle Schioia, ad Anzio, nella frazione di Lavinio, e ha iniziato a svaligiare il supermercato. Ma non sapeva che era stato visto da un attento cittadino, che ha telefonato alle forze dell’ordine. L’allarme è scattato oggi, intorno a mezzanotte e mezza, nella Stazione dei Carabinieri di Lavinio Lido di Enea, dove è arrivata la chiamata. Nascosto tra gli scaffali Sul posto in pochi minuti è arrivata una pattuglia. Una volta dentro, i militari hanno trovato nascosto il ladro, che si era nascosto tra gli scaffali del supermercato, sperando di non farsi vedere. Ma quando lo hanno avuto di fronte, i militari hanno riconosciuto nel malvivente un volto noto. L’uomo, un 40enne di origine algerina, era già stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 agosto 2022) Hato la porta d’ingresso delDeco’ di via Valle Schioia, ad, nella frazione di Lavinio, e ha iniziato a svaligiare il. Ma non sapeva che era stato visto da un attento cittadino, che ha telefonato alle forze dell’ordine. L’allarme è scattato oggi, intorno a mezzanotte e mezza, nella Stazione dei Carabinieri di Lavinio Lido di Enea, dove è arrivata la chiamata. Nascosto tra gli scaffali Sul posto inminuti è arrivata una pattuglia. Unadentro, i militari hanno trovato nascosto il ladro, che si era nascosto tra gli scaffali del, sperando di non farsi vedere. Ma quando lo hanno avuto di fronte, i militari hanno riconosciuto nel malvivente un volto noto. L’uomo, un 40enne di origine algerina, era già stato ...

CorriereCitta : Anzio, sfonda l’entrata del supermercato per saccheggiarlo: arrestato per la 5ª volta in pochi mesi, ma il giudice… -