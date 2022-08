Anne Heche | rivelate le cause della sua morte

(Di venerdì 19 agosto 2022) Secondo il medico legale, l'attrice ha perso la vita per le conseguenze legate all'inalazione di fumo e alle lesioni termiche in seguito ...

Secondo il medico legale, l'attrice ha perso la vita per le conseguenze legate all'inalazione di fumo e alle lesioni termiche in seguito ... Per l'attrice, finita in coma e poi morta a seguito di un grave incidente stradale, sarebbero state fatali le ustioni e le inalazioni ... Secondo quanto riportano i media americani, che hanno avuto accesso al rapporto del medico legale, a provocare la morte di Anne Heche sono state le ...