Angelina Jolie | la dura accusa contro l’ex marito Brad Pitt

(Di venerdì 19 agosto 2022) LadiLa CNN e i media americani, come si legge su Repubblica, lanciano una notizia scottante su. L’attrice ha lanciato una, il quale l’avrebbe picchiata e insultata. Ha raccontato di aver avuto una forte discussione con lui (pare avesse bevuto L'articolo proviene da Novella 2000.

LaStampa : Angelina Jolie accusa Brad Pitt: “Mi ha picchiata e insultata” - Piergiulio58 : Angelina Jolie accusa Brad Pitt: “Mi ha picchiata e insultata”. - la_kuzzo : RT @LaStampa: Angelina Jolie accusa Brad Pitt: “Mi ha picchiata e insultata” - LaStampa : Angelina Jolie accusa Brad Pitt: “Mi ha picchiata e insultata” - raffaellasalato : RT @LaStampa: Angelina Jolie accusa Brad Pitt: “Mi ha picchiata e insultata” -

ha svelato uno degli episodi cardine della rottura con Brad Pitt: quello avvenuto in un aereo ...Per il momento, si parla solo di un flirt. Eppure, ci sarebbero stati diversi avvistamenti. Brad Pitt sta cercando di dimenticare(e soprattutto le lunghe ed estenuanti battaglie legali) con Emily Ratajkowski . Totti - Noemi, nuove indiscrezioni: 'Si incontrano di nascosto su uno yacht. Lui la fa seguire da un ...La CNN e i media americani, come si legge su Repubblica, lanciano una notizia scottante su Angelina Jolie e Brad Pitt. L’attrice ha lanciato una dura accusa contro l’ex marito, il quale l’avrebbe ...Angelina Jolie ha accusato Brad Pitt di averla aggredita fisicamente e insultata dopo un acceso scontro a bordo di un jet privato. L’episodio, che sarebbe avvenuto nel 2016 durante il viaggio di ritor ...