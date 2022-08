Angelina Jolie | denuncia alla Fbi | Picchiata a bordo del jet privato da Brad Pitt

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 19 agosto 2022)ha accusatodi averla aggredita fisicamente e insultata dopo un acceso scontro adi un jet. L’episodio, che sarebbe avvenuto nel 2016 durante il viaggio di ritorno in California della coppia con i loro 6 figli dopo una vacanza, è riportato in un rapporto dell’Fbi fornitoCnn da una fonte. L’attrice ha detto chestava bevendo quando è scoppiata la lite, in seguito a una discussione tra lui e uno dei suoi figli.“l’ha afferrata per la testa” e “per le spalle”, “l’ha scossa e spinta contro il muro del bagno urlandole diverse cose, tra cui ‘Stai fottendo questa famiglia’”, secondo quanto scritto nel rapporto.ha riferito agli investigatori che due dei loro figli ...