Andrea Zenga annuncia il suo ritorno in TV e coinvolge i fan (VIDEO)

(Di venerdì 19 agosto 2022)ha stupito i fanndo il suoin televisione: ecco dove seguirlo a partire da lunedìè uno dei volti più amati e seguiti nel mondo dello spettacolo. L’ex gieffino dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip non si è più fermato. L’amatoè riuscita negli anni a realizzare una carriera variegata e ricca di avventure e opportunità spaziando da un ruolo all’altro. Negli ultimi mesi ha esordito come opinionista televisivo nella nota trasmissione Sport Italia. L’ex gieffino negli ultimi mesi ha lavorato su nuovi progetti girando l’Italia ed incontrando evento dopo evento tantissimi fan. Ogni giornoviene inondato di affetto e di amore da parte dei fan che l’ammirano e lo seguono con stima. Durante la ...

361_magazine : - PCerato : #Zengavo Da poco rientrata dal lavoro e ho appena visto lo spot della sua nuova avventura con @tvdellosport che ha… - Annanonna70 : @inqualunquemo @CAmpisan E soprattutto senza urlare in trasmissione. Si può parlare di sport con toni capati, bravissimo @andrea_zenga ???????? - simona__russo : Andrea ti sosterremo sempre! @andrea_zenga #zengavò - Annanonna70 : @inqualunquemo A lunedì @andrea_zenga ???? -

Kronic

... Rosalinda Cannavò si gode questi ultimi strascichi di vacanze estive insieme al fidanzato. Con lui le cose vanno benissimo: "A gonfie vele!" , ammette, "ai mi sarei aspettata di ...... sfociata presumibilmente da parte della brasiliana in qualcosa di più, si è incrinata quando nella Casa è entratoed ha rubato il cuore all'attrice siciliana. Le #Rosmello (ovvero le ... Andrea Zenga, l'ex gieffino fa impazzire i fan: "Ecco nostro figlio" Andrea Zenga ha stupito i fan annunciando il suo ritorno in televisione: ecco dove seguirlo a partire da lunedì ...Dayane Mello è tornata a parlare di Rosalinda Cannavò. La modella ha ribadito di non considerare l’attrice sua amica ...