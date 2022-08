America | il guerriero riluttante

Leggi su panorama

(Di venerdì 19 agosto 2022) Nel conflitto ucraino, anche piccoli successi sul campo vengono sfruttati da Kiev per ottenere armi e risorse dall’amministrazione Biden. Ma lo sforzo bellico degli Stati Uniti finisce lì. Troppi I rischi (e i flop del passato), mentre diventano prioritarie la crisi economica interna e le elezioni di mid-term. Mosca lo sa bene, così come la Cina. «Abbiamo raggiunto una situazione di parità» nell’Ucraina orientale, afferma con soddisfazione Yuriy Bereza, comandante dell’unità Dnipro-1 della Guardia nazionale ucraina, che combatte fuori dalla città orientale di Sloviansk. Nelle prime linee a est i soldati della 93esima Brigata hanno recentemente riconquistato circa cinque chilometri quadrati di campi di grano e qualche carro armato russo. Mentre altre unità hanno liberato una piccola serie di villaggi a inizio agosto, e continuano a strisciare a pancia in giù scavando nuove trincee ogni ...