“Amareggiato dai giornalisti che insultano i tifosi. Spalletti preoccupato: non bisogna esagerare” (Di venerdì 19 agosto 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Tarallo, giornalista de ‘La Verità’. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. Ti senti vessato? “Sono vessato ma anche contento e rilassato, perché Giuntoli sta facendo ottimi colpi. Sul mio quotidiano, La Verità, abbiamo fatto un gran ritratto del direttore sportivo. Sono altresì Amareggiato dai giornalisti ‘per mancanza di prove’ stanno interpretando il buon mercato del Napoli come un momento per rimettersi al centro della scena e sfogare i loro personali livori contro chi si è permesso di sottolineare i ritardi della società. Questi si arrogano il diritto di insultare i tifosi del Napoli inquinando il clima: arriva Simeone e anziché esultare, attaccano i tifosi. Stessa ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 19 agosto 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Tarallo, giornalista de ‘La Verità’. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. Ti senti vessato? “Sono vessato ma anche contento e rilassato, perché Giuntoli sta facendo ottimi colpi. Sul mio quotidiano, La Verità, abbiamo fatto un gran ritratto del direttore sportivo. Sono altresìdai‘per mancanza di prove’ stanno interpretando il buon mercato del Napoli come un momento per rimettersi al centro della scena e sfogare i loro personali livori contro chi si è permesso di sottolineare i ritardi della società. Questi si arrogano il diritto di insultare idel Napoli inquinando il clima: arriva Simeone e anziché esultare, attaccano i. Stessa ...

napolipiucom : 'Amareggiato dai giornalisti che insultano i tifosi. Spalletti preoccupato: non bisogna esagerare' #CalcioNapoli… - olgagueriera : SINDACO Enrico Bianchi: IMPARA AD ESSERE AMAREGGIATO PER I BAMBINI DANNEGGIATI DAI VACCINI, CHE CE NE SONO A MIGLIA… - mynameisdike_ : ancora una volta amareggiato dalle offerte di lavoro per noi giovani. Ho 18 anni e ancora nella ristorazione mi è s… - FreeDog43796406 : SINDACO Enrico Bianchi: IMPARA AD ESSERE AMAREGGIATO PER I BAMBINI DANNEGGIATI DAI VACCINI, CHE CE NE SONO A MIGLIA… -