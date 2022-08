Altafini: “Il Napoli ha un attacco potentissimo. Non conosco la difesa di cinesi e giapponesi” (Di venerdì 19 agosto 2022) L’ex attaccante di Napoli, Milan e Juventus Josè Altafini rilascia dichiarazioni che non sono mai banali. Ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, il telecronista si sofferma sul calciomercato del Napoli: “Devo dire la verità, il Napoli attuale ha un attacco potentissimo ed a parer mio può lottare sicuramente per vincere lo scudetto. Sono fortissimi là davanti ed al livello di tutte le altre grandi squadre del campionato italiano”. Ha evidenziato. Inoltre, Altafini, ha aggiunto: “La difesa però devo rivederla, anche perché tra cinesi, giapponesi (chiaro il riferimento al coreano Kim, arrivato per sostituire Kalidou Koulibaly, ndr.), coreani, devo capire ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 19 agosto 2022) L’ex attaccante di, Milan e Juventus Josèrilascia dichiarazioni che non sono mai banali. Ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss, emittente ufficiale del club azzurro, il telecronista si sofferma sul calciomercato del: “Devo dire la verità, ilattuale ha uned a parer mio può lottare sicuramente per vincere lo scudetto. Sono fortissimi là davanti ed al livello di tutte le altre grandi squadre del campionato italiano”. Ha evidenziato. Inoltre,, ha aggiunto: “Laperò devo rivederla, anche perché tra(chiaro il riferimento al coreano Kim, arrivato per sostituire Kalidou Koulibaly, ndr.), coreani, devo capire ...

