Alpini: Ricordando il Battaglione L'Aquila, attese in città oltre mille "Penne nere" (Di venerdì 19 agosto 2022) L'Aquila - Torna il raduno degli ex Alpini del Battaglione L'Aquila, dopo due anni di stop per Covid. 9-10-11 settembre prossimi circa mille ex Alpini arriveranno nel capoluogo per ripercorrere strade e emozioni degli anni del militare, nella caserma Rossi dell'Aquila. Il 5° Raduno "Ricordando il Battaglione Alpini L'Aquila" nel 150° anniversario di fondazione del Corpo degli Alpini è stato presentato questa mattina a Palazzo Fibbioni all'Aquila. Una tradizione interrotta dalla pandemia. L'uscita dalla caserma, la passeggiata su viale Gran Sasso e l'arrivo Inn piazza Battaglione degli Alpini davanti alla Fontana Luminosa, dove in ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 19 agosto 2022) L'- Torna il raduno degli exdelL', dopo due anni di stop per Covid. 9-10-11 settembre prossimi circaexarriveranno nel capoluogo per ripercorrere strade e emozioni degli anni del militare, nella caserma Rossi dell'. Il 5° Raduno "ilL'" nel 150° anniversario di fondazione del Corpo degliè stato presentato questa mattina a Palazzo Fibbioni all'. Una tradizione interrotta dalla pandemia. L'uscita dalla caserma, la passeggiata su viale Gran Sasso e l'arrivo Inn piazzadeglidavanti alla Fontana Luminosa, dove in ...

abruzzo24ore : AGGIORNAMENTO Alpini: Ricordando il Battaglione L'Aquila, attese in città oltre mille 'Penne nere' - abruzzoweb : ALPINI: RICORDANDO IL BATTAGLIONE L’AQUILA, ATTESI IN MILLE AL RADUNO - AnsaAbruzzo : Alpini: Ricordando il Battaglione L'Aquila, attesi in mille - PAOLODISANTE : Ricordando il Battaglione Alpini L'Aquila, il Raduno della Prima e Seconda zona Sezione Abruzzi L'Aquila, lì 12 Ago… - allegra134 : L’Italia di Draghi? È in sicurezza. Parla il ministro Cingolani https://www.ilDOPO DRAGHI PUO' ESSERCI SOLO UN GOVE… -