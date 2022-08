Alla fine si è dimesso Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco Gualtieri (Di venerdì 19 agosto 2022) Dopo il video delle minacce, Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ha annunciato le sue dimissioni attraverso una lettera, che è stata un vero e proprio terremoto all’interno del Campidoglio. La decisione è arrivata a seguito della diffusione di un video in cui si vede Ruberti litigare animosamente con il dem Francesco De Angelis e il fratello Vladimiro fuori da un ristorante di Frosinone. “Per evitare strumentalizzazioni che possano ledere il tuo prestigio e quello dell’istituzione che rappresenti, rimetto il mio mandato”, queste le parole dirette dall’ormai ex-capo di gabinetto al primo cittadino della Capitale. Albino Ruberti sulle minacce: “Ho reagito con ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Dopo il video delle minacce,dideldi Roma Roberto, ha annunciato le sue dimissioni attraverso una lettera, che è stata un vero e proprio terremoto all’interno del Campidoglio. La decisione è arrivata a seguito della diffusione di un video in cui si vedelitigare animosamente con il dem Francesco De Angelis e il fratello Vladimiro fuori da un ristorante di Frosinone. “Per evitare strumentalizzazioni che possano ledere il tuo prestigio e quello dell’istituzione che rappresenti, rimetto il mio mandato”, queste le parole dirette dall’ormai ex-dial primo cittadino della Capitale.sulle minacce: “Ho reagito con ...

