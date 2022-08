Alcaraz-Norrie stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2022 (Di venerdì 19 agosto 2022) Carlos Alcaraz sfiderà Cameron Norrie nei quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati 2022. Messa alle spalle l’inaspettata sconfitta contro Tommy Paul la scorsa settimana in Canada, il numero quattro del mondo ha intenzione di tornare al solito standard a cui ci ha abituato in questi primi otto mesi di stagione. Le affermazioni in due set su McDonald e Cilic rappresentano un buon punto di partenza, ma l’ostacolo Norrie nei quarti è senza dubbio di quelli piuttosto ostici. Il tennista britannico sta giocando un’altra annata di assoluto livello, come dimostrano le cinque finali Atp raggiunte, e ieri ha messo fine, con un sonoro 6-0 6-2, allo splendido cammino della giovane wild card Ben Shelton. I due si sono affrontati già ben tre volte nel corso degli ultimi ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) Carlossfiderà Cameronnei quarti di finale deldi. Messa alle spalle l’inaspettata sconfitta contro Tommy Paul la scorsa settimana in Canada, il numero quattro del mondo ha intenzione di tornare al solito standard a cui ci ha abituato in questi primi otto mesi di stagione. Le affermazioni in due set su McDonald e Cilic rappresentano un buon punto di partenza, ma l’ostacolonei quarti è senza dubbio di quelli piuttosto ostici. Il tennista britannico sta giocando un’altra annata di assoluto livello, come dimostrano le cinque finali Atp raggiunte, e ieri ha messo fine, con un sonoro 6-0 6-2, allo splendido cammino della giovane wild card Ben Shelton. I due si sono affrontati già ben tre volte nel corso degli ultimi ...

SPick_Pronos : ????Cincinnati ATP???? ????Auger-Aliassime - Coric???? ????Norrie - Alcaraz???? ??Auger-Aliassime Win | Alcaraz Win ??1.8 ??2%… - PaulSim81878175 : @smngld01 A parte Nadal, Djokovic, Zverev, Medvedev, Alcaraz e se vogliamo Tsitsipas anche se quest'anno non saprei… - Damiano__89 : RT @WeAreTennisITA: Medvedev doma Shapovalov ?? Il numero 1 batte Denis per 7-5 7-5 e approda nei quarti, per lui ora c'è Fritz. Coric batte… - im_jordanv : ???? | WHAT A SEASON! Che stagione di Cameron Norrie ????! Il britannico raggiunge i QF di un torneo per la 10° volta… - DarioPuppo : Soprattutto se si considera che negli ultimi 4 Masters ci sono stati altrettanti nuovi vincitori diversi: Norrie, F… -