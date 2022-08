Albino Ruberti si dimette Litigio che non ha nessun legame con ruolo istituzionale

Agenzia_Ansa : Una lite violenta a Frosinone, con urla e minacce, ha visto come protagonista Albino Ruberti, capo di gabinetto del… - ilfoglio_it : [VIDEO ESCLUSIVO] Urla, minacce di morte, pianti di una donna. Una violenta lite squarcia la quiete notturna di Fro… - repubblica : 'Vi ammazzo, dovete inginocchiarvi'. In un video le minacce di Albino Ruberti, capo gabinetto di Gualtieri. Il Pd :… - Ewavolpones84 : RT @tempoweb: #Ruberti si dimette, il giallo della lite. La #Lega: 'Chi o cosa è in vendita?' #albinoruberti #gualtieri #roma #deangelis #1… - notadom1 : RT @fratotolo2: Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco @gualtierieurope e già capo di gabinetto di @nzingaretti: 'Inginocchiati o ti… -

Una violenta lite nella notte a Frosinone. Il protagonista dell'episodio è, capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. L'intera sequenza è sta immortalata in un video, che è stato pubblicato in esclusica nella sua versione integrale sul sito de ...Una lite violenta lite a Frosinone, con urla e minacce, ha visto come protagonista, capo di gabinetto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Io li ammazzo... Devono venire a chiede scusa per quello che mi hanno chiesto... A me non me dicono "io me te compro"". E ...Altrimenti io lo scrivo a tutti quello che sti pezzi de… mi hanno detto… Io li sparo, li ammazzo». Il capo di gabinetto di Gualtieri, già capo di gabinetto di Zingaretti che “amministra” il potere Rub ...Nel video virale, pubblicato dal quotidiano Il Foglio, si sente Albino Ruberti litigare violentemente in strada con alcune persone e gridare anche minacce di morte. La diffusione delle immagini ha sus ...