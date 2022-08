Albino Ruberti, chi è l'ex capo di Gabinetto finito nella bufera. Il dem detto Rocky che violò anche il lockdown per un pranzo (Di venerdì 19 agosto 2022) Il primo maggio del 2020, ancora a capo degli uffici della Regione Lazio, fu scoperto dalla polizia mentre stava sul terrazzo di una casa al Pigneto a consumare un pranzo di pesce, violando le restrizioni imposte dai decreti anti Covid di allora. Rivolgendosi agli agenti sembra... Leggi su repubblica (Di venerdì 19 agosto 2022) Il primo maggio del 2020, ancora adegli uffici della Regione Lazio, fu scoperto dalla polizia mentre stava sul terrazzo di una casa al Pigneto a consumare undi pesce, violando le restrizioni imposte dai decreti anti Covid di allora. Rivolgendosi agli agenti sembra...

