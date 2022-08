sportli26181512 : Ajax, Antony non si allena: vuole lo United, l'alternativa è un obiettivo del Milan: Antony non si è allenato oggi… - CrapanzanoRobin : RT @Domenic36396232: #Antony non si è allenato con l'#Ajax, ragioni sconosciute ? Ieri i lancieri hanno rifiutato ben 80mln dal #Manchester… - CrapanzanoRobin : RT @Domenic36396232: L'#Ajax ha rifiutato 80mln dal #ManchesterUnited per #Antony ? L'ala brasiliana è stata dichiarata incedibile ?? I #Red… - Domenic36396232 : #Antony non si è allenato con l'#Ajax, ragioni sconosciute ? Ieri i lancieri hanno rifiutato ben 80mln dal… - DIRETTADCM : ??ULTIM’ORA ?? All’interno delle dirigenza dell’#Ajax si sta discutendo del possibile trasferimento di #Antony al… -

TUTTO mercato WEB

Sul 22enne brasiliano dell', invece, Van Basten sembra piuttosto critico: "Non credo che abbia un tiro così buono. È un buon giocatore, di sicuro, e spero che faccia molto bene, ma penso ...Le parole didell'su un suo possibile passaggio al Manchester United: "Mi sento bene all'. Do tutto per questo club" Intervistato da NOS dopo la partita di ieri dell'ha parlato di un suo possibile passaggio al Manchester United. Di seguito le sue parole. "Mi chiamerà Ten Hag Non ne ho idea... ... Manchester United, ricevuto un altro no: l'Ajax rifiuta 80 milioni di euro per Antony Il club inglese pensa che l’attaccante voglia lasciare i Lancieri, per questo motivo ci riproveranno nelle prossime ore. Antony è stato accostato a lungo alla Juve nei mesi scorsi, con i bianconeri ch ...Il Manchester United cerca in tutti i modi degli innesti di lusso per ribaltare il disastroso inizio di stagione, continua il tira e molla per Antony ...