"Aiuto, mia moglie sta male": li cercano di notte per ore, ma loro sono in hotel (Di venerdì 19 agosto 2022) Una coppia di coniugi, turisti tedeschi, nella serata di mercoledì è uscita per un'escursione sulle montagne dell'Alto Garda, sopra Limone (Brescia). A un certo punto, la moglie era sfinita e non si sentiva più in grado... Leggi su today (Di venerdì 19 agosto 2022) Una coppia di coniugi, turisti tedeschi, nella serata di mercoledì è uscita per un'escursione sulle montagne dell'Alto Garda, sopra Limone (Brescia). A un certo punto, laera sfinita e non si sentiva più in grado...

Tuitterobrutto : @TizianaBtz Chi sta dietro un banco, secondo loro, deve essere sempre gentile, educato e servile e deve anche subir… - aratakisgvng : La mia preferita tra i singoli, penso che possa essere d’aiuto per tutte quelle persone che hanno vissuto un’esperi… - Smilekyeom : Chiedo aiuto. Allora, mia sorella ha bisogno di aiuto in questi argomenti. Conoscete persone (youtuber,su insta...)… - chrcapuano : RT @___D10___: #nonmivergogno. Percepisco il RDC. Ogni giorno pulisco il culo a mia madre invalida, le massaggio le gambe 2 volte al giorno… - mammeonline : RT @WILCHE91: #Burioni suca! ???????? Viva #Cuba!! ??? Grazie per l'aiuto a questa mia regione malandata ed abbandonata da Dio. ?? @ItalyinCuba… -