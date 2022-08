Airbnb (non) fa fare feste: La nuova AI capisce quando prenoti per vacanza o per fare un party (Di venerdì 19 agosto 2022) Sono tanti coloro che prenotano un Airbnb soltanto per organizzare delle feste non autorizzate oppure per fare baccano, e questo non può che essere un problema considerevole dal momento che, i gestori, vorrebbero non accadesse. Questo desiderio, tuttavia, pensiamo che potrebbe divenire realtà con l’intervento di un nuovo algoritmo studiato appositamente per delle situazioni come la seguente. Cosa dobbiamo sapere sulla faccenda? Airbnb accoglie tutti, ma solo nel rispetto delle regole – Computermagazine.itAirbnb ha annunciato una nuova tecnologia innovativa. Verrà usato un nuovo algoritmo che analizza le prenotazioni per capire se chi l’ha effettuata vuole organizzare una festa nell’appartamento in affitto. La news avrà luogo soltanto negli Stati ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 19 agosto 2022) Sono tanti coloro che prenotano unsoltanto per organizzare dellenon autorizzate oppure perbaccano, e questo non può che essere un problema considerevole dal momento che, i gestori, vorrebbero non accadesse. Questo desiderio, tuttavia, pensiamo che potrebbe divenire realtà con l’intervento di un nuovo algoritmo studiato appositamente per delle situazioni come la seguente. Cosa dobbiamo sapere sulla faccenda?accoglie tutti, ma solo nel rispetto delle regole – Computermagazine.itha annunciato unatecnologia innovativa. Verrà usato un nuovo algoritmo che analizza le prenotazioni per capire se chi l’ha effettuata vuole organizzare una festa nell’appartamento in affitto. La news avrà luogo soltanto negli Stati ...

