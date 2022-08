AEW | Backstage contaminato da molte situazioni spinose | tante top star coinvolte

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 19 agosto 2022) Il campione del mondo dei pesi massimi AEW CM Punk ha fatto notizia questa settimana, come vi abbiamo riferito, dopo essere uscito dallo script chiamando in causa Hangman Adam Page (che non era pianificato nel segmento) nell’episodio di mercoledì di Dynamite. Come riportato in precedenza, c’era il timore che Punk non si presentasse all’evento, e che addirittura avesse minacciato la federazione di andarsene. Nell’ultima edizione della Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer ha riferito che in questo momento ci sono “un sacco di drammi dietro le quinte che coinvolgono molti dei top guys della federazione che sono peggiorati molto nelle ultime settimane”. Come riportato tempo fa, la situazione nelappare elettrica. Meltzer ha suggerito che il presidente dell’AEW Tony Khan organizzi un incontro con le topdella compagnia per ...