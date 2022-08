Aeroporto di Salerno, Ilardi (Federalberghi): ”Cabina di monitoraggio sui lavori” (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Invoca l’urgente attivazione di una Cabina di monitoraggio dei lavori che coinvolga le organizzazioni di rappresentanza delle imprese turistiche per seguire i lavori dell’Aeroporto Costa d’Amalfi, il presidente di Federalberghi Salerno, Antonio Ilardi. Prendendo spunto da una nota sindacale inviata ieri, Ilardi si è detto stanco e sconcertato di conoscere le evoluzioni amministrative e programmatiche dell’Aeroporto di Salerno- Pontecagnano esclusivamente grazie alle comunicazioni delle organizzazioni sindacali, che svolgono egregiamente il loro compito. “Registriamo, purtroppo, l’imbarazzante silenzio della Gesac che elude ogni richiesta di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Invoca l’urgente attivazione di unadideiche coinvolga le organizzazioni di rappresentanza delle imprese turistiche per seguire idell’Costa d’Amalfi, il presidente di, Antonio. Prendendo spunto da una nota sindacale inviata ieri,si è detto stanco e sconcertato di conoscere le evoluzioni amministrative e programmatiche dell’di- Pontecagnano esclusivamente grazie alle comunicazioni delle organizzazioni sindacali, che svolgono egregiamente il loro compito. “Registriamo, purtroppo, l’imbarazzante silenzio della Gesac che elude ogni richiesta di ...

