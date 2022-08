Aeroporto di Salerno, Cascone risponde ad Ilardi: ”Presto un incontro” (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Non è tardata ad arrivare la risposta del presidente della commissione trasporti della regione Campania, Luca Cascone alla richiesta, inoltrata questa mattina, del vertice provinciale di Federalberghi, Antonio Ilardi di convocare una cabina di monitoraggio per assicurare massima trasparenza all’andamento dei lavori di ampliamento dell’Aeroporto Costa d’Amalfi. “Alla ripresa organizzo io un incontro così tutti potremo avere un aggiornamento sul cronoprogramma dei lavori” ha scritto sul profilo social di Ilardi, Cascone rispondendo proprio alla proposta del presidente di Federalberghi di attivare una cabina di monitoraggio per essere informati in tempo reale su quanto si sta realizzando all’interno dello scalo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Non è tardata ad arrivare la risposta del presidente della commissione trasporti della regione Campania, Lucaalla richiesta, inoltrata questa mattina, del vertice provinciale di Federalberghi, Antoniodi convocare una cabina di monitoraggio per assicurare massima trasparenza all’andamento dei lavori di ampliamento dell’Costa d’Amalfi. “Alla ripresa organizzo io uncosì tutti potremo avere un aggiornamento sul cronoprogramma dei lavori” ha scritto sul profilo social dindo proprio alla proposta del presidente di Federalberghi di attivare una cabina di monitoraggio per essere informati in tempo reale su quanto si sta realizzando all’interno dello scalo ...

