Addio allo chef italiano in Usa | cosa è successo al 29enne

La comunità di San Leo, tutto il mondo dell'ospitalità e della ristorazione, sono in lutto per la scomparsa delloLuigi Ciucci. Aveva 67 anni. Un uomo conosciuto per le sue tante attività e passioni, a partire dalla gestione del rinomato ristorante La Corte di San Leo. In paese aveva ricoperto anche diversi ...... arrivo a Fiumicino in gruppo, check - insportello, passano 3 di noi, improvvisamente ...olbiese che vive in Australia, glieli aveva preparati esattamente come li voleva lui e li aveva ...