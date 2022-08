Acerbi si allontana dalla Juventus | ecco dove può andare il difensore

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 19 agosto 2022) A pochi giornifine del mercato,rischia di non essere più un possibile obiettivo della. Tra gli obiettivi della, per completare la rosa in questi ultimi giorni di mercato, troviamo anche un nuovocentrale; in una sessionei bianconeri hanno perso sia Chiellini sia de Ligt sostituendoli con Gatti (acquistato lo scorso gennaio ma lasciato in prestito al Frosinone) e Bremer. Non è escluso, però, che Allegri possa ricevere un nuovo rinforzo soprattutto in caso di cessione di Rugani; a quel punto il nome sembra essere quello dianche se, nelle ultime ore, il centrale della Lazio è molto più lontano. AnsafotoCome sappiamo un giocatore che potrebbe lasciare laè Rugani; il centrale non ha ancora ...