“A Roma lo pago meno”: Carmen Di Pietro rifiuta di comprare un ombrello a 5 euro e si prende l’acquazzone (Di venerdì 19 agosto 2022) Carmen Di Pietro comica d’eccellenza. La showgirl, in vacanza a Matera con i figli, ha dato vita a un simpatico siparietto. In versione guida turistica ha ripercorso, attraverso alcune Instagram stories, la storia e la cultura della città dei sassi. La sua spiegazione è stata interrotta, però, dalla pioggia. L’ex modella ha subito cercato riparo sotto gli ombrelli dei passanti, ma è stato tutto inutile: fradicia, ha così cominciato a domandarsi se esistessero ancora gli ‘ombrellai’. Dopo una lunga ricerca, si è imbattuta in un venditore di ombrelli, senza però acquistarne alcuno. Il motivo? Il prezzo elevato: 10 euro per il parapioggia grande e 5 per quello più piccolo. “A Roma lo pago 3 euro”, ha sbottato Di Pietro, che è andata via senza proteggersi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022)Dicomica d’eccellenza. La showgirl, in vacanza a Matera con i figli, ha dato vita a un simpatico siparietto. In versione guida turistica ha ripercorso, attraverso alcune Instagram stories, la storia e la cultura della città dei sassi. La sua spiegazione è stata interrotta, però, dalla pioggia. L’ex modella ha subito cercato riparo sotto gli ombrelli dei passanti, ma è stato tutto inutile: fradicia, ha così cominciato a domandarsi se esistessero ancora gli ‘ombrellai’. Dopo una lunga ricerca, si è imbattuta in un venditore di ombrelli, senza però acquistarne alcuno. Il motivo? Il prezzo elevato: 10per il parapioggia grande e 5 per quello più piccolo. “Alo”, ha sbottato Di, che è andata via senza proteggersi ...

Marceli91113868 : RT @maurotroiani2: @CesareCamboni @Marceli91113868 Già scritto tempo fa' a Roma parcheggiata davanti a me Tiguan nuova di zecca scende omin… - maurotroiani2 : @CesareCamboni @Marceli91113868 Già scritto tempo fa' a Roma parcheggiata davanti a me Tiguan nuova di zecca scende… - TuttoSuRoma : Carmen Di Pietro rifiuta di comprare l'ombrello a 5 euro: «Costa troppo, a #Roma lo pago di meno» - SalvoMuzzone : @IXgennaio1900 @antonellachiod2 @prokofiev95 @Daniele64181695 @45acpjoe @_smpdr @NamasteDavide @Elena16904108… - PaoloBorg : RT @YourRealSelf: @PaoloBorg Io pago le tasse e ho 3 figlie che studiano all'università. Viviamo a Roma. Non riesco ad accumulare nessun ri… -