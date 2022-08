A Roma esiste una strada dove c’è sempre vento: il mistero del diavolo proprio in questa piazza (Di venerdì 19 agosto 2022) Roma custodisce numerosi tesori tra chiese, siti archeologici e opere d’arte, ma non solo: nella Capitale aleggia anche il mistero della strada in cui c’è sempre vento. LEGGI ANCHE:– Roma, il piccolo ‘miracolo’ che avviene tutti i giorni in questa Chiesa: succede tutti i giorni alle 17:30 La Chiesa del Gesù a Roma – Foto: ShutterstockDi fronte alla Chiesa del Gesù, edificata nel Cinquecento ad opera di Ignazio da Loyola, c’è il piazzale della basilica dove è nata una delle leggende più antiche di Roma. Secondo la storia, il Demonio, passeggiando nella zona insieme al vento, entrò nella chiesa e ordinò al vento di aspettarlo fuori. Inaspettatamente il ... Leggi su funweek (Di venerdì 19 agosto 2022)custodisce numerosi tesori tra chiese, siti archeologici e opere d’arte, ma non solo: nella Capitale aleggia anche ildellain cui c’è. LEGGI ANCHE:–, il piccolo ‘miracolo’ che avviene tutti i giorni inChiesa: succede tutti i giorni alle 17:30 La Chiesa del Gesù a– Foto: ShutterstockDi fronte alla Chiesa del Gesù, edificata nel Cinquecento ad opera di Ignazio da Loyola, c’è ille della basilicaè nata una delle leggende più antiche di. Secondo la storia, il Demonio, passeggiando nella zona insieme al, entrò nella chiesa e ordinò aldi aspettarlo fuori. Inaspettatamente il ...

Berlusconi "Non disperderemo l'esperienza Draghi" Pubblicità ROMA " "Ho detto più volte che non disperderemo quanto di buono ha fatto il governo Draghi, anche ... mentre in Italia sono fortunatamente ininfluenti perchè esiste una grande destra ... Tajani "Parole di Medvedev da respingere, non peseranno sul voto" Pubblicità ROMA " Le parole di Medvedev sono "inopportune, di pura propaganda a fini interni e naturalmente da ... "Per quanto riguarda noi, lo ripeto, non esiste alcuna ambiguità, di nessun tipo " ... Corriere dello Sport Non solo Monte Gelato e San Vittorino anche queste cascate si trovano a Roma Non serve andare a Rieti o in giro per il Lazio per trovare parchi meravigliosi e visitare stupende cascate anche con bambini: ecco dove sono ... Pubblicità" "Ho detto più volte che non disperderemo quanto di buono ha fatto il governo Draghi, anche ... mentre in Italia sono fortunatamente ininfluenti perchèuna grande destra ...Pubblicità" Le parole di Medvedev sono "inopportune, di pura propaganda a fini interni e naturalmente da ... "Per quanto riguarda noi, lo ripeto, nonalcuna ambiguità, di nessun tipo " ... Roma, Mourinho vuole Belotti contro la Juve Non serve andare a Rieti o in giro per il Lazio per trovare parchi meravigliosi e visitare stupende cascate anche con bambini: ecco dove sono ...