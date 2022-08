A casa Meloni c'è spazio, si lavora ai candidati civici: da Gandolfini a Tremonti, da Abodi a Nordio (Di venerdì 19 agosto 2022) "Mai stato così facile fare le liste" commentano da via della Scrofa, dove già si assapora la vittoria. La Russa, Donzelli e Lollobrigida dirigono il traffico e studiano altri profili: "Ma Giorgia governa il partito alla vecchia maniera, non vi aspettati i botti" Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 agosto 2022) "Mai stato così facile fare le liste" commentano da via della Scrofa, dove già si assapora la vittoria. La Russa, Donzelli e Lollobrigida dirigono il traffico e studiano altri profili: "Ma Giorgia governa il partito alla vecchia maniera, non vi aspettati i botti"

