(Di venerdì 19 agosto 2022) ROMA – Vengono da Italia, Stati Uniti, Francia, Repubblica Ceca e Argentina leselezionate per concorrere alla quarta edizione di, la rassegna cinematografica interamente dedicata al mondo della motocicletta che quest’anno si svolgerà l’8 e 9 ottobre alla Casa del Cinema di Roma. Grande qualità nelle idee e nelle riprese dei soggetti documentati – afferma Benedetta Zaccherini, direttrice artistica del– dimostrano il crescente interesse in unche si rivolge non solo agli amanti delle due ruote ma aiaker ed appassionati di cinema documentaristico. Tra leche abbiamo selezionato quest’anno sono numerose le biografie di campioni, costruttori ...

Lopinionista : 4° MotoTematica - Rome Motorcycle Film Festival: le opere in concorso - Ag_RiverFlash : AL VIA MOTOTEMATICA – ROME MOTORCYCLE FILM FESTIVAL, RASSEGNA DEDICATA AL MONDO DELLA MOTOCICLETTA -

DazebaoNews

... Stati Uniti, Francia, Repubblica Ceca e Argentina le opere selezionate per concorrere alla quarta edizione diMotorcycle Film Festival, la rassegna cinematografica interamente ...Vengono da Italia, Stati Uniti, Francia, Repubblica Ceca e Argentina le opere selezionate per concorrere alla quarta edizione diMotorcycle Film Festival , la rassegna cinematografica interamente dedicata al mondo della motocicletta che quest'anno si svolgerà l' 8 e 9 ottobre alla Casa del Cinema di Roma . ... Casa del cinema. MotoTematica - Rome Motorcycle Film Festival 8 e 9 ottobre ROMA - Vengono da Italia, Stati Uniti, Francia, Repubblica Ceca e Argentina le opere selezionate per concorrere alla quarta edizione di MotoTematica - ...Ecco i lavori cinematografici prescelti per la quarta edizione del festival dedicato al mondo della motocicletta Le proiezioni l'8 e 9 ottobre alla Casa del Cinema di Roma ROMA - Vengono da Italia, St ...