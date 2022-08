37 giorni al voto - Le ombre russe si allungano sulle urne E a destra regna un silenzio assordante

LegaSalvini : ?? ++ LE PRIORITA' DI #SALVINI DOPO IL VOTO: NEI PRIMI 100 GIORNI GIU' LE TASSE! ++ #credo #25settembrevotoLega - lucianonobili : Venti giorni fa il voto decisivo di Forza Italia ha sancito la fine del governo #Draghi. Oggi Berlusconi annuncia c… - GmTafalia66 : RT @MaurizioTrasat1: OGGI... MENO 36 GIORNI AL VOTO. PRESTO SPAZZEREMO VIA QUESTA GENTAGLIA SENZA RITEGNO! COMINCIAMO A PREPARARE I BIDON… - AdamoMiri6 : RT @LegaSalvini: ?? ++ LE PRIORITA' DI #SALVINI DOPO IL VOTO: NEI PRIMI 100 GIORNI GIU' LE TASSE! ++ #credo #25settembrevotoLega https://t.… - paoloferrarelli : RT @MaurizioTrasat1: OGGI... MENO 36 GIORNI AL VOTO. PRESTO SPAZZEREMO VIA QUESTA GENTAGLIA SENZA RITEGNO! COMINCIAMO A PREPARARE I BIDON… -

... che non ha ancora scelto, ma è pronto a scegliere presto tra non -prima e poi a ... di cui - speriamo - non troveremo traccia negli ultimidi campagna. Mi riferisco a due scelte ......nuovamente a gamba tesa su questioni di politica interna e da anche un'indicazione di. Le ... Non meno di 38 persone sono morte in Algeria a causa dei violenti incendi boschivi degli ultimi. ...Buongiorno. Una giornata segnata dalla furia del maltempo nel nord e centro Italia. Due morti e oltre 50 feriti in Toscana, danni all’agricoltura e stabilimenti balneari in Liguria e Versilia spazzati ...Le previsioni dell'oroscopo settimanale da lunedì 22 a domenica 28 agosto 2022: la Luna entra in Cancro, voto 7 per l'Ariete ...