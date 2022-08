Zelensky vede Guterres ed Erdogan su emergenza alimentare e nucleare. Il leader turco torna a ipotizzare tavoli negoziali (Di giovedì 18 agosto 2022) - La visita di Erdogan è 'un potente messaggio di sostegno' dichiara il presidente ucraino dopo il vertice a Leopoli con il leader turco ed il segretario dell'Onu. Erdogan ipotizza la riapertura di ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 18 agosto 2022) - La visita diè 'un potente messaggio di sostegno' dichiara il presidente ucraino dopo il vertice a Leopoli con iled il segretario dell'Onu.ipotizza la riapertura di ...

