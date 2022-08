Zaporizhzhia | Zelensky | “Russia si ritiri subito”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – “I militari russi si devono ritirare dal territorio dell’impianto nucleare e da tutte le aree circostanti e rimuovere il loro equipaggiamento militare dalla centrale: questo deve avvenire senza nessuna condizione ed al più presto possibile”. Volodymyrtorna a chiedere l’immediato ritiro russo dalla centrale nucleare di, da mesi occupata dalle forze di Mosca, nel video diffuso nella notte alla vigilia del suo incontro, previsto per oggi, con il segretario delle Nazioni Unite, António Guterres.ha detto che i diplomatici e i tecnici ucraini stanno lavorando insieme all’Aiea per far arrivare nella centrale una missione dell’agenzia atomica internazionale nell’impianto e che solo “assoluta trasparenza” e “una situazione controllata” può garantire il ritorno alla sicurezza nucleare. Il capo ...