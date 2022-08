Zaporizhzhia, Mosca all’Aiea: non abbiamo armi lì, ecco le immagini (Di giovedì 18 agosto 2022) Mosca assicura l’Aiea, l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, di non aver dislocato armamenti all’interno della centrale atomica di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa e che rifornisce di energia elettrica l’Ucraina. E mette sul tavolo della trattativa in corso in queste settimane le immagini che dimostrano quanto la Russia va sostenendo rispetto alla centrale di Zaporizhzhia. Il ministero della Difesa russo si dice disponibile a mostrare all’Aiea le immagini in alta definizione per certificare così che non ha dislocato armamenti nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il ministro della Difesa Sergei Shoigu ha informato il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres dell’offerta, ha rivelato oggi il tenente Igor Kirillov, a capo delle Forze di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 agosto 2022)assicura l’Aiea, l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, di non aver dislocato armamenti all’interno della centrale atomica di, la più grande d’Europa e che rifornisce di energia elettrica l’Ucraina. E mette sul tavolo della trattativa in corso in queste settimane leche dimostrano quanto la Russia va sostenendo rispetto alla centrale di. Il ministero della Difesa russo si dice disponibile a mostrarelein alta definizione per certificare così che non ha dislocato armamenti nei pressi della centrale nucleare di. Il ministro della Difesa Sergei Shoigu ha informato il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres dell’offerta, ha rivelato oggi il tenente Igor Kirillov, a capo delle Forze di ...

