Zac Efron e Russel Crowe nel trailer di Una birra al fronte, in uscita su Apple TV+ (Di giovedì 18 agosto 2022) Zac Efron e Russel Crowe nel trailer di Una birra al fronte, il nuovo film di Peter Farrelly in uscita su Apple TV+ il 30 settembre: nel cast anche Bill Murray Diffuso il trailer di Una birra al fronte, il nuovo film di Peter Farrelly con Zac Efron e Russel Crowe, in uscita il 30 settembre su Apple TV+. La storia Per mostrare il suo sostegno agli amici del quartiere che stanno prestando servizio in Vietnam, Chickie Donohue (Zac Efron) decide di fare qualcosa di assolutamente pazzesco: recarsi da solo al fronte per portare ai soldati un piccolo pezzo di casa, la loro ...

