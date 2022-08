Women’s Champions League | Juventus a valanga | bene anche la Roma

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 agosto 2022) Nessun problema per le due formazioni italiane impegnate nel primo round preliminare della. La, infatti, ha ottenuto una netta vittoria per 4-0 contro il Racing Luxembourg: Rosucci e Girelli indirizzano la gara già dopo 20?, mentre nel secondo tempo arrivano le reti di Caruso e Bonfantini ad arrotondare il risultato; per le bianconeredue rigori sbagliati, quando però si era già sul 4-0. Vittoriaper la, che in Scozia batte il Glasgow City per 1-3 con Glionna protagonista: l’esterno giallorosso realizza una doppietta e fornisce l’assist a Paloma per l’ultimo gol. Per le scozzesi, autogol di Minami per il provvisorio 1-1. In virtù di tali risultati, nell’incontro decisivo per passare al secondo round, la ...