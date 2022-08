WOLF porta sei titoli alla 79ma Mostra del Cinema di Venezia (Di giovedì 18 agosto 2022) Si avvicina la La 79ma Mostra del Cinema di Venezia WOLF è presente con sei titoli. Quali sono i titoli che WOLF porta a Venezia? In concorso Khers nist (Gli orsi non esistono) di Jafar Panahi. No Bears è una pungente satira politica sulle ipocrisie della mentalità da piccola città, sulla superstizione e sulle macchinazioni del governo locale. Realizzato prima del recente arresto di Jafar Panahi, No Bears è anche una meta-narrativa sul Cinema sotto costrizione, una meditazione sulla reclusione e sulle speranze e sui sogni di fuga verso una vita migliore. WOLF: Fuori concorso THE KIEV TRIAL di Sergei Loznitsa. Il processo di Kiev del gennaio 1946 fu uno dei primi ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 18 agosto 2022) Si avvicina la Ladeldiè presente con sei. Quali sono iche? In concorso Khers nist (Gli orsi non esistono) di Jafar Panahi. No Bears è una pungente satira politica sulle ipocrisie della mentalità da piccola città, sulla superstizione e sulle macchinazioni del governo locale. Realizzato prima del recente arresto di Jafar Panahi, No Bears è anche una meta-narrativa sulsotto costrizione, una meditazione sulla reclusione e sulle speranze e sui sogni di fuga verso una vita migliore.: Fuori concorso THE KIEV TRIAL di Sergei Loznitsa. Il processo di Kiev del gennaio 1946 fu uno dei primi ...

