William e Kate | tremenda notizia per i genitori reali | chissà come stanno i bambini

(Di giovedì 18 agosto 2022)si preparano ai grandi cambiamenti previsti a partire dal mese di settembre. Uno di questi cambiamenti fa davvero paura. Quale? L’immediato futuro dei duchi di Cambridge,, si presenta ricco di novità. Dopo il lungo periodo dedicato pressoché esclusivamente alle celebrazioni per il Giubileo della Regina Elisabetta II d’Inghilterra per i suoi 70 anni di regno, è arrivato il momento di pensare alla loro famiglia.-e-–Altra.itA partire dal mese di settembre alcune grandi novità andranno a toccare la famiglia del principee della sua consorte. Cambiamenti che inizieranno dal più impegnativo fra tutti in assoluto, ovvero il trasloco da una residenza ad un’altra. Dove andranno ad ...

Ufficialmente, dunque, la coppia non avrà il tempo (per quel che riguarda l'intenzione è tutto da vedere) di incontrare la regina Elisabetta,. Anche Sua Maestà, però, ha un ......Misceo PerMiddleton e il principeil rientro a scuola dei figli sarà più complicato del previsto di Annalisa Misceo Cosa significa davvero il trasloco a Windsor di...A settembre i duchi di Sussex saranno a Londra per portare avanti i loro impegni umanitari, ma non sarebbe previsto alcun incontro ufficiale né con la Regina, né con i Cambridge ...Harry e Meghan sono pronti per fare il loro ritorno nel Regno Unito. Come andrà l'incontro con William e Kate