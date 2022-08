Werner | stoccata al Chelsea | «A Londra non mi divertivo più»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 18 agosto 2022) L’attaccante Timo, tornato al Lipsia dopo l’esperienza al, ha parlato nel podcast Einfach mal Luppen del suo addio ai Blues RITORNO – «Per me, la gioia di giocare a calcio viene prima di tutto. Ho avuto successo al, ma la gioia di giocare verso la fine della mia esperienza lì ha iniziato a svanire. Il motivo è che ho smesso di giocare regolarmente. Penso che il sistema di gioco dell’allenatore non mi andasse molto bene. Quindi era chiaro per me che era necessario un nuovo passo» L'articolo proviene da Calcio News 24.